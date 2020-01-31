ملك الأردن متمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة

عمان (أ ف ب)

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أمس «موقف المملكة الثابت» من القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين.

ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي، أكد الملك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس «موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية». كما أكد «وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بسلام مع دول المنطقة كافة، وفقاً لحل الدولتين».

وقال الملك إن «الأردن سيستمر بالسعي لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي ترضى عنه شعوب المنطقة، طبقاً للشرعية الدولية». وأضاف أنه «سيمضي بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب، والعمل مع المجتمع الدولي، للتعامل مع المرحلة المقبلة».

وتظاهر آلاف الأردنيين أمس الجمعة رفضاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام. وشارك نحو ثلاثة آلاف شخص في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان، وسط وجود أمني كثيف.