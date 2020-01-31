دياب: الوضع الاقتصادي اللبناني يعاني صعوبات

بيروت (وكالات)

أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب أن الوضع الاقتصادي في لبنان يعاني صعوبات، آملاً أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان.

جاءت تصريحات دياب خلال اجتماعه، صباح أمس، في السرايا الحكومية، مع وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير.

وأكد دياب أن «الوضع الاقتصادي في البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات لكن علينا أن نتحمل قليلاً على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان». وأضاف «إن الذين يدمرون المؤسسات إنما يشوهون الحراك المطلبي الحقيقي وأهدافه الإصلاحية».

من جانبه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس، أنّه تمّ تحويل مليار دولار إلى الخارج في نهاية العام 2019 على الرّغم من القيود المشدّدة التي تفرضها البنوك اللبنانيّة على حركة الأموال، في وقتٍ سرت تقارير عن قيام مسؤولين سياسيّين بتحويلات ماليّة إلى خارج لبنان.

وقال سلامة في حوار مع قناة «فرانس 24» إنّه «من أصل المليار وستّمئة الذين خرجوا بين 17 أكتوبر وآخر السنة هناك مليار دولار مِن اللبنانيين أو الزبائن في المصارف اللبنانية مُحَوَّلة إلى الخارج»، مشدّدًا على أنّ «التحقيق سيُركّز على هذا المليار وسندخل في التفاصيل» المتعلّقة به.

وقال «التحقيق بدأ، التحقيق يأخذ القليل من الوقت، لكن هذا لا يعني أنّ هناك ممطالة أو أنّنا نسيناه». وأضاف سلامة «أما بالنسبة إلى الـ600 مليون المتبقّية، فهناك ما يُسمّى ودائع ائتمانيّة وضعتها مصارف أجنبيّة». وأعطى حاكم مصرف لبنان تطمينات في ما يتعلّق بالاستقرار النقديّ، في وقتٍ فقدت الليرة اللبنانيّة خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من ثلث قيمتها في مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية.

وأكّد سلامة في هذا السياق أنّ سعر صرف الليرة اللبنانيّة الرسميّ «سيبقى» كما هو، قائلاً «نعم سيبقى (كما هو) وهذا في مصلحة لبنان واللبنانيّين».

إلى ذلك، حث وزير المالية اللبناني أمس البنوك في البلاد على خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد وقدم تطمينات جديدة بأن ودائع البنوك لن تُمس في الوقت الذي يصارع فيه البلد أزمة مالية.

وقال بيان صادر عن مكتب وزير المالية غازي وزني بعد اجتماعه مع وفد من جمعية مصارف لبنان إنه «حث جمعية المصارف على العمل على خفض معدلات الفوائد في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المالية العامة».