الخرطوم (الاتحاد) طالبت الأمم المتحدة المجتمع الدولي بتعزيز دعمه بصورة فورية للسودان لتسريع انتقاله إلى الحكم المدني للمحافظة على السلام، والإسراع بالتنمية التي يحتاجها. وقال أشيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال زيارته السودان، إن المجتمع الدولي سيدفع ثمناً باهظاً إذا فشل في المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوداني، فيما يشهد هذا البلد مرحلة انتقالية في اتجاه حكم مدني. وأضاف أن السودان يواجه تحديات اقتصادية متصاعدة، لاسيما أن معدل البطالة يبلغ 21%.

وأوضح شتاينر أن إحلال السلام في النزاعات العالقة في جميع أنحاء السودان وتوطيد فرص التعافي، وكذلك صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية بحلول 2022، كلها أمور تحتل موقع الصدارة في قائمة الأولويات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أممي: المجتمع الدولي سيدفع ثمناً باهظاً إذا فشل في مساعدة السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.