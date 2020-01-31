«الهلال» تسلم أجهزة طبية لبنك الدم في حضرموت

حضرموت (الاتحاد) تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية لدعم القطاع الصحي في اليمن ضمن الاستجابة الطارئة التي تبنتها دولة الإمارات لمد يد العون والمساعدة لتطبيع الأوضاع في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظات المحررة.

وسلمت الهيئة عدداً من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة المخصصة لمركز بنك الدم في مستشفى ابن سيناء بمدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المركز الذي يجري تنفيذه ضمن مشاريع الهيئة الرامية لدعم القطاع الصحي في المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد حميد راشد الشامسي، مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن تدعيم مركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بمحافظة حضرموت بأجهزة ومعدات طبية، يأتي كمرحلة ثانية لمشروع إعادة تأهيل وصيانة مركز بنك الدم بالمستشفى، ضمن مشاريع دعم القطاع الصحي بحضرموت لتأهيل وصيانة (8) مستشفيات ومراكز طبية بالمحافظة الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشار إلى أن الهيئة تولي القطاع الصحي أهمية كبيرة في حضرموت لتخفيف معاناة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، ودعم مشاريع البنية التحتية ورفد المستشفيات بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، لضمان تقديم الخدمات الطبية النوعية للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت عوض باحنان بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي من دعم لامحدود للقطاع الصحي بحضرموت من خلال مشاريع تأهيل المستشفيات بساحل حضرموت، ورفدها مؤخراً بالأجهزة والمعدات اللازمة لضمان تقديم خدمات طبية للمواطنين بالمحافظة، والقادمين من المحافظات المجاورة.

وأضاف باحنان أن تسليم هذه المعدات والأجهزة الطبية لمركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء سيساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المواطنين كمركز وحيد بحضرموت متخصص ومجهز بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة كافة لتقديم فصائل الدم كافة للمرضى، مشيداً بالدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي للقطاع الصحي بحضرموت.

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