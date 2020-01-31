الاحتلال يهاجم المصلين فجراً بالأقصى و30 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة

علاء المشهراوي (القدس المحتلة)

هاجمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، أمس الجمعة، المصلين الذين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، وأصابت أكثر من 10 منهم بالرصاص بينها واحدة بالرأس، واعتقلت ثلاثة منهم. وأكد شهود العيان أن عشرات من القوات الخاصة والضباط وقوات حرس الحدود انتشروا في الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، وبعد انتهاء الصلاة وخروج المصلين من مصلى باب الرحمة مكبرين اعترضت قوات الاحتلال طريقهم ومنعتهم من التوجه باتجاه سطح قبة الصخرة والمسجد القبلي، وخلال ذلك اعتدت على المصلين من النسوة والشبان بالدفع.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال لاحقت المصلين الذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة مسجد قبة الصخرة المشرفة ورددوا التكبيرات والهتافات للأقصى والقدس وأطلقت الأعيرة المطاطية بكثافة وبشكل عشوائي ولاحقتهم حتى أخرجتهم بالقوة.

وبدوره أوضح المسعف عبدالجبار طه من جمعية إسعاف الأمل أن 10 مصلين أصيبوا بالأعيرة المطاطية، منها إصابة بالرأس حولت للعلاج في العيادة و9 إصابات بالأطراف.

وشددت قوات الاحتلال الإجراءات على دخول المصلين من أهالي الداخل الفلسطيني إلى المسجد الأقصى، حيث أوقفت الحافلات التي تقلهم على مداخل القدس، وحررت هوياتهم، واعتقلت 3 شبان هم محمد أبوشوشو، ومحمود الترياقي، وأحمد كسواني بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب حطة.

وأوضح المصلون من أهالي الداخل أن عدة حواجز اعترضت طريقهم قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الأقصى، وتعمدت القوات تأخير وصولهم إلى المسجد، وأدى المبعدون عن الأقصى صلاة الفجر على الأبواب في أقرب نقطة للمسجد.

وللأسبوع الثاني على التوالي أرسلت مخابرات الاحتلال رسائل تهديد للفلسطينيين على هواتفهم المحمولة «لتحذيرهم من مخالفة القوانين» في الصلاة، لافتين أن الرسائل أرسلت لهم مساء أمس وفجراً فور دخولهم الأقصى. وللجمعة الثالثة على التوالي تقتحم قوات الاحتلال الأقصى عقب صلاة الفجر، وقال مصلون إن الاحتلال يحاول إفشال حملة الفجر العظيم التي أعلن عنها ولبى نداءها الآلاف، وكانت فعاليات وأبناء القدس دعوا وللأسبوع الثالث على التوالي إلى إقامة «الفجر العظيم» في المسجد الأقصى المبارك، حيث لبى الآلاف هذه الدعوة وشاركوا بالصلاة.

وفي غضون ذلك أدى نحو 30 ألف مصل، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي عند بوابات المسجد، وفي محيطه، بتفتيش الشبان والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.