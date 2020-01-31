تركيا تستفز اليونان وتحذيرات من مواجهة مرتقبة

عواصم (وكالات) في خطوة استفزازية، أرسلت تركيا سفينة للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اليونانية. وعلى الفور قامت أثينا بإرسال فرقاطة لمراقبة أنشطتها، وفقاً لما نقلته قناة إي آر تي الرسمية عن وزارة الدفاع اليونانية.

وأظهر تحديد موقع سفينة أوروك ريس أنها تبحر قبالة جزيرة كاستيلوريزو شرق جزيرة كريت. ولم تصحب السفينة حراسة بحرية. وتعتبر هذه المنطقة جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز، وترفض تركيا الاعتراف بها. وكانت اليونان قد حذرت من ارتفاع مخاطر وقوع حوادث في بحر إيجه جراء استمرار السلطات التركية بالتصرف بشكل عدواني.

ويثير انتهاك تركيا للمنطقتين الاقتصاديتين اليونانية والقبرصية توترات مستمرة شرقي البحر المتوسط.

ويعتبر الجانب اليوناني التحركات المشابهة لما فعلته تركيا أمس، استفزازاً، بينما تصر تركيا على أن استكشاف احتياطيات الغاز في البحر المتوسط من حقها بموجب القانون الدولي.

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