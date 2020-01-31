المحتجون العراقيون يطالبون بحماية دولية

هدى جاسم (بغداد)

تجددت الصدامات وإطلاق النار أمس، في ساحة الوثبة ببغداد، حيث يتظاهر المحتجون على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، حيث سقط جرحى في صفوف المحتجين نتيجة إطلاق للرصاص الحي وسط العاصمة بغداد. وأضاف، أن القوات الأمنية العراقية اقتحمت الوثبة، وسط توتر بالقرب من جسر السنك. وأكد متظاهرون أن «القوات الأمنية هاجمتهم بالرصاص الحي في ساحة الوثبة». وأفاد شهود عيان بأن المئات من العراقيين انضموا إلى ساحات التظاهر والاعتصامات أمس، لدعم مطالب المتظاهرين والمعتصمين في حسم تسمية رئيس وزراء جديد في إطار المهلة التي حددها الرئيس العراقي برهم صالح وانتهت أمس، بعد احتجاجات دامت أربعة أشهر متواصلة في بغداد و9 حافظات جنوبية.

وذكر شهود العيان لوكالة الأنباء الألمانية أن المئات من المتظاهرين انضموا إلى ساحات التظاهر في التحرير والخلاني ببغداد ومحافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وواسط حاملين أعلام العراق، ويهتفون بشعارات وأهازيج شعبية تؤكد عزم ساحات التظاهر بالمضي نحو الثبات على المطالب وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات مبكرة بعيداً عن تدخل الأحزاب.

وأوضحوا أن جماهير ساحات التظاهر ستبقى متمسكة بالقبول بمرشح مستقل غير منتم لأحزاب السلطة وأن جميع الأسماء المطروحة حالياً تم رفضها لأنها لا تمثل تطلعات ساحات التظاهر ولا الدماء التي أريقة منذ انطلاق المظاهرات.

وبحسب الشهود، فإن عدداً من الجسور لاتزال مغلقة منذ ساعات الصباح الأولى في ظل انتشار أمني واسع في الشوارع وفي محيط ساحات التظاهر، فيما قام متظاهرون بإغلاق مداخل ساحات التظاهر ونشر مجاميع لتفتيش الوافدين لتأمين الحماية لساحات التظاهر.

وفي مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، طالب المحتجون برحيل قائد شرطة المحافظة. المحتجون قاموا بتعليق صور القائد، وكتبوا عليها عبارة «ارحل يا قاتل».

وأفادت وسائل الإعلام العراقية بأن المتظاهرين في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية بمحافظة ذي قار، علقوا، ليل الخميس، لافتة بـ6 لغات تطالب بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالب المتظاهرين وحمايتهم.

وشدد المتظاهرون على ضرورة تشكيل حكم انتقالي في العراق للعبور من الأزمة الحالية، كما طالبوا بالتخلص من الأحزاب الفاسدة، وإنهاء ظاهرة القتل والخطف والتهديد.

وطالب المتظاهرون في رسالتهم بإحالة المسؤولين الحكوميين عن أعمال العنف والقمع والقتل إلى المحاكم الدولية لانتهاكهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والضغط على الحكومة العراقية للإسراع في تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والالتزام بالمدد الدستورية وتدخل المنظمة الدولية لإيجاد حل لتخفيف التوتر، وترسيخ السلم الأهلي والاستقرار في عموم العراق.

وذكرت مصادر صحفية عراقية أن المراسلة التلفزيونية اشتياق عادل نجت من محاولة اغتيال من قبل ملثمين أطلقوا الرصاص عليها قرب منزلها ببغداد.

وأوضحت المصادر أن ملثمين مجهولين يستقلون دراجة بخارية أطلقوا الرصاص على المراسلة التلفزيونية اشتياق عادل أمام منزلها ببغداد ونجت من محاولة الاغتيال، لكنها أصيبت برضوخ من جراء سقوطها على الأرض وصدمة بعد أن فشل الملثمون بإصابتها بشكل مباشر».

من جانبها، دانت كندا و16 دولة استخدام القوات الأمنية العراقية وميليشيات الحشد الشعبي العنف المفرط ضد المحتجين، مطالبين الحكومة بإجراء تحقيق موثوق في قضية قتل المتظاهرين.

وفي سياق آخر، تراجعت حظوظ محمد توفيق علاوي للتكليف بتشكيل الحكومة المقبلة، بسبب خلافات بين الأحزاب السياسية، فيما يجري البحث عن أسماء جديدة للترشح لرئاسة الوزراء.

وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض القوى السياسية قدمت رئيس جهاز المخابرات الحالي، مصطفى الكاظمي، مرشحاً بديلاً، بينما أفاد القيادي في تحالف الفتح نسيم عبدالله، بوجود اتفاق بين القوى السياسية الشيعية على ترشيح شخصية غير جدلية ولم يعلن عن اسمها حتى الآن.

وجددت المرجعية الدينية العليا في العراق امس، دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية في«أقرب فرصة ممكنة» لحل الأزمة السياسية.

وقال المرجع الديني علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي إنه« يتحتم الإسراع في إجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته». وأضاف أنه «لا بد من الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة» و«القيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة».

اختطاف 7 مدنيين في ديالى

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس، اختطاف سبعة مدنيين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. وقال عضو المفوضية علي البياتي، إن «مجهولين نصبوا الليلة قبل الماضية كميناً في نقطة تفتيش وهمية عند حوض حمرين في محافظة ديالى، وقاموا باختطاف سبعة مدنيين، وأن هناك معلومات تفيد بالعثور على جثة أحدهم، فيما بدأت القوات الأمنية حملة للبحث عنهم». وتشهد مناطق عديدة من محافظة ديالى، وخاصة المجاورة لمنطقة حمرين نشاطاً لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون بين الحين والآخر عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً قبل أكثر من عامين. من جانبها، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال مسؤولي الدعم اللوجستي لـ«الخلايا الإرهابية» في صلاح الدين. وقالت المديرية «إن قوة شعبة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول، قيادة عمليات صلاح الدين، بالتعاون مع مكافحة إرهاب المحافظة ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين، وهم من المسؤولين عن تقديم الدعم اللوجستي للخلايا الإرهابية من أرزاق ووقود وما شاكل ذلك»، مضيفاً أن المعتقلين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب».

الأمم المتحدة تدعم استقرار العراق

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس، عن الاستعداد لدعم وحدة واستقرار العراق. جاء ذلك، في اتصال هاتفي أجراه الأمين العام للأمم المتحدة مع وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية. وذكر البيان أنه جرى بحث التطورات الأخيرة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

مقتل 3 أطفال بحريق في مخيم للاجئين

قتل 3 أطفال جراء حريق اندلع في مخيم للاجئين أمس، بسبب تماس كهربائي في مخيم الحبانية التابع لمحافظة الأنبار. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية «إن حريقاً اندلع بسبب تماس كهربائي في مخيم للاجئين بمنطقة الحبانية، ما تسبب بمقتل 3 أطفال». وأوضح الشهود أن «مخيم الحبانية مقسم إلى عدة مخيمات، يوجد فيها الآن 350 عائلة، الغالبية منهم من منطقة العويسات ومناطق القائم والجزيرة والصقلاوية والفلوجة، وهذه العوائل منكوبة ونازحة».