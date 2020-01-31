ماكرون: لا يمكن لبريطانيا أن تكون خارج الاتحاد الأوروبي وداخله



حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريطانيا، اليوم الجمعة، من أنها لا يمكن أن تنتظر معاملتها بنفس الطريقة التي كانت تُعامل بها عندما كانت جزءاً من الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن فرنسا تريد إقامة علاقة وثيقة معها بعد الخروج "بريكست".

وقال ماكرون للفرنسيين في كلمة بالتلفزيون مخاطباً البريطانيين "لا يمكن أن تكونوا بالداخل والخارج" في وقت واحد.

وأضاف "اختار الشعب البريطاني أن يترك الاتحاد الأوروبي. لن تقع عليه نفس الالتزامات وبالتالي لم تعد له نفس الحقوق".

الجدير بالذكر أنه قد بدأ العد العكسي للخروج من الاتحاد، الذي سيتم رسمياً، اليوم الجمعة، عند الساعة 23:00 ت.غ، بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من أزمة أطاحت برئيسَي وزراء.