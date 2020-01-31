ظهور أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» بمدينة نيويورك



أعلنت مدينة نيويورك الأميركية، اليوم الجمعة، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المتحور الجديد بالمدينة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك ديلى نيوز اليومية الأميركية في موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل الحالة إلى أحد المستشفيات.

ومن جانبها ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الإصابة هي لرجل آسيوي في الخمسينات من العمر وتم اكتشاف الإصابة في حي كوينز أكبر أحياء مدينة نيويورك.

وظهر المرض لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي في ديسمبر الماضي. وحتى الآن، أعلنت نحو 20 دولة اكتشاف حالات من الإصابة بالفيروس كلها مرتبطة بأشخاص زاروا الصين مؤخراً.

وفي آخر حصيلة وصل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد إلى 213 بنهاية أمس الخميس ما يعني زيادة قدرها 42 وفاة عن آخر حصيلة.