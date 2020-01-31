رئيس بلدية «ووهان»: احتواء «كورونا» لا يزال مهمة «شاقة ومعقدة»

قال تشو شيان وانج رئيس بلدية ووهان بؤرة تفشي فيروس «كورونا» الجديد، اليوم الجمعة، إن احتواء الفيروس ومنع انتشاره في المدينة الواقعة بوسط الصين لا يزال مهمة «شاقة ومعقدة».
وقال تشو هونج لان نائب رئيس البلدية إن الأقنعة الواقية وغيرها من الإمدادات الطبية لا تزال غير كافية.
جاءت تصريحاتهما في مؤتمر صحفي بثته شاشات التلفزيون.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية أمس الخميس ما يعني زيادة قدرها 42 وفاة عن آخر حصيلة.
وظهر المرض لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي في ديسمبر الماضي. وحتى الآن، أعلنت نحو 20 دولة اكتشاف حالات من الإصابة بالفيروس كلها مرتبطة بأشخاص زاروا الصين مؤخراً.
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