22 دولة فيها إصابات.. تعرف على الدول والمناطق التي وصلها "فيروس كورونا"

لائحة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط-شرق) في كانون الأول/ديسمبر 2019.



وخارج الصين وماكاو وهونغ كونغ، تأكدت نحو مئة إصابة.



- الصين -



تأكدت إصابة ما يقرب من 10 آلاف شخص في الصين القارية، توفي منهم 213، بحسب آخر حصيلة رسمية في 31 كانون الثاني/يناير.



ومعظم الضحايا في مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوباي، بؤرة المرض.



وجرى تسجيل عشر حالات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم زاروا ووهان مؤخراً.



وسجلت 7 حالات في ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار من الصين القارية.

كما سجّلت حالة في تيبت.



الجدول يوضح خارطة الإصابات في 22 دولة الدولة

الإصابات

1 أستراليا 9 إصابات 2 كمبوديا

إصابة واحدة لرجل ستيني جاء من ووهان، وحالته مستقرة حاليا. 3 كوريا الجنوبية

تأكدت إصابة 11 بالفيروس المستجد.

4 الهند

تأكدت إصابة واحدة الخميس في ولاية كيرلا (جنوب).

5 اليابان

أشارت السلطات اليابانية الخميس إلى 14 إصابة.

6 ماليزيا

تأكدت إصابة ثامنة الخميس، لدى مواطن صيني.

7 نيبال

إصابة واحدة لدى رجل يبلغ 32 عاما كان زار ووهان، وقد غادر المستشفى. 8 الفيليبين

جرى الإعلان عن أول إصابة الخميس. 9 سنغافورة تأكدت إصابة 13 شخصاً بالفيروس، لدى اشخاص أتوا من ووهان. 10 سريلانكا إصابة واحدة، لدى سائحة صينية تبلغ 43 عاما آتية من هوباي. 11 تايوان ثماني إصابات.

12 تايلاند

14 إصابة. والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في ال73 وصلت من ووهان هذا الشهر. 13 فيتنام خمس إصابات. 14 الولايات المتحدة ست إصابات. 15 كندا إصابتان لدى رجلين سافرا إلى ووهان. ولا زالت السلطات بصدد التحقق من حالة ثالثة. 16 فرنسا ست إصابات. 17 فنلندا

أكدت أول إصابة الأربعاء، تعرض لها سائح صيني قادم من ووهان. 18 ألمانيا

خمس إصابات، حتى مساء الخميس، في ولاية بافاريا، تم نقلهم إلى المستشفى. وهم موظفون في شركة اكتشفت فيها الحالة الأولى. 19 المملكة المتحدة

جرى تأكيد إصابتين، هي الأولى في هذا البلد، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية الجمعة. 20 إيطاليا

كشف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مساء الخميس عن أول إصابتين. ويعاني منهما سائحان صينيان وصلا إلى إيطاليا قبل ايام. 21 روسيا

أعلنت روسيا الجمعة أول إصابتين لدى صينيين. 22 الإمارات العربية المتحدة

أربع إصابات جميعها في أسرة صينية من ووهان. المصدر: فرانس برس

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