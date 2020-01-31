أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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أخبار عاجلة الآن || ترامب ورئيس الحكومة الإثيوبية يبحثان سد النهضة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، خلال اتصال مع رئيس الحكومة الإثيوبية تفاؤله بالتوصل لاتفاق مفيد لجميع الأطراف بشأن سد النهضة. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ماكرون: خروج المملكة المتحدة من بريكست يشكل "صدمة"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يشكل "صدمة" و "إنذاراً تاريخياً لأوروبا بأسرها". أخبار عالمية عاجلة اليوم || الرئيس الروسي يعلن استعداد بلاده للمساعدة في أزمة "كورونا"

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، عن تضامنه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مؤكداً على دعم موسكو لبكين واستعدادها لتقديم المساعدة على خلفية تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية، حسبما نقل المكتب الصحفي للكرملين في بيان.

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