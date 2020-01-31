كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: خروج المملكة المتحدة من بريكست يشكل "صدمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يشكل "صدمة" و "إنذاراً تاريخياً لأوروبا بأسرها".

وقال الرئيس الفرنسي في بيان، اليوم الجمعة: "هذا الخروج صدمة. إنه إنذار تاريخي ستتردد اصداؤه في كل بلد من بلداننا، وفي كل أوروبا ويدفعنا إلى التفكير".

وتابع "بريكست بات ممكناً لأننا جعلنا أوروبا في كثير من الأحيان كبش فداء لصعوباتنا، ولأننا لم نعمل على تغيير أوروبا بما فيه الكفاية. أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى أوروبا لمواجهة الصين أو الولايات المتحدة للدفاع عن مصالحنا".

ودعا ماكرون إلى أوروبا "أكثر سيادة، وأكثر ديموقراطية، أقرب إلى المواطنين، وبالتالي أيضاً أكثر بساطة في حياتها اليومية" من أجل "إعادة بناء مشروع أوروبي أكثر وضوحاً".

وأضاف "إنه يوم حزين، دعونا لا نخفيه" لكن يجب "أن يدفعنا إلى المضي قدماً بشكل مختلف".