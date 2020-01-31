كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيسبوك" يعلن إزالة أي أخبار خاطئة أو إشاعات عن فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع "فيسبوك" أنه"سيعمل على الحد من انتشار المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار" حول تفشي فيروس كورونا.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن تفشي حالة الطوارئ الصحية العالمية.

وقال "فيسبوك" إنه سيبدأ في "إزالة أي ادعاءات كاذبة أو الإشاعات التي تم الإبلاغ عنها من قبل المنظمات الصحية العالمية الرائدة والسلطات الصحية المحلية التي يمكن أن تسبب ضررًا للأشخاص الذين يصدقونهم."

وتخطط منصة التواصل الاجتماعي، التي ستركز أيضًا على تثقيف الأشخاص الذين لديهم معلومات موثوقة عن الفيروس، على استهداف "الإشاعات المصممة لتثبيط العلاج أو اتخاذ الإجراءات المناسبة"، مثل "الأخبار المتعلقة بالعلاجات الخاطئة أو طرق الوقاية... أو الإدعاءات التي تخلق البلبلة حول الموارد الصحية المتاحة ".

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وكشفت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة حوالي 100 شخص في 20 دولة أخرى.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية نتيجة تفشي الوباء في عدد من الدول.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا على أراضي روسيا، وأن كليهما من مواطني الصين.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، عن تضامنه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مؤكدًا على دعم موسكو لبكين واستعدادها لتقديم المساعدة على خلفية تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية، حسبما نقل المكتب الصحفي للكرملين في بيان.