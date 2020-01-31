السفارة الأمريكية بالعراق تطالب بحماية الصحفيين من الاغتيال

وتزامنا مع رسالة رئيس الجمهورية، واصلت اللجنة المنظمة استعداداتها لتنظيم مظاهرات مليونية في ٣١يناير الحالي، في بغداد ومدن الجنوب ضد هجمات المليشيات والنفوذ الإيراني في العراق.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان للمتظاهرين: "ارفعوا أصواتكم الرافضة للاحتلال الإيراني وكل ما يرتبط به من سياسيين ومليشيات وأحزاب"، مشددة على أن الاحتجاجات التي تشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي وحتى الآن تطالب بالحرية وليس الإصلاح، موضحة: "فساد الأحزاب لا يمكن إصلاحه إنما إسقاطه".

وتواصل مليشيات الحشد الشعبي استخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضد المتظاهرين في العراق، الأمر الذي تسبب وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن الحكومة العراقية في مقتل أكثر من 700 متظاهر وإصابة أكثر من 26 ألف آخرين خلال نحو 4 أشهر من انطلاقة المظاهرات في بغداد ومدن جنوب العراق.