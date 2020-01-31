كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. الولايات المتحدة تحيل على الحجر الصحي لمدة 14 يوما 195 أمريكيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكشفت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة حوالي 100 شخص في 20 دولة أخرى.

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة تحيل على الحجر الصحي لمدة 14 يوما 195 أمريكيا تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا على أراضي روسيا، وأن كليهما من مواطني الصين.