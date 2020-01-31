كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كندا تعلن تعافي حالة مصابة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الكندية، مساء اليوم الجمعة، تعافي أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقالت مستشفى سانيبروك الكندية، في بيان لها: إن "حالة الرجل استمرت في التحسن طوال الأسبوع لدرجة أنه لم يعد بحاجة إلى رعاية داخل المستشفى"، موضحة أنه كان على "اتصال مع هيئة تورونتو للصحة العامة، والتي ستواصل مراقبة المريض في منزله".

وتم نقل هذا الرجل، وهو في العهد الخامس من عمره، إلى مستشفى سانيبروك في يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، وهو اليوم التالي لعودته من السفر من مدنية ووهان الصينية.

كما تم الإعلان عن إصابة زوجته أيضا بالفيروس، إلا أنها تتعافى في منزلها حيث فرضت عزلة ذاتية.

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