كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاوضات تركية مع حكومة الوفاق لإقامة قاعدة عسكرية بطرابلس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مفاوضات تركية مكثفة مع حكومة الوفاق الليبية، إلى إقامة قاعدة عسكرية مصغرة قرب طرابلس، وسوف ستكون مسؤولة عن العمليات العسكرية في ليبيا، على أن تضم قوات تركية خاصة وأخرى من القوات البحرية إضافة إلى مهبط للطائرات وغرفة اتصال مباشر بحكومة الوفاق، حسبما نقلت منصة "مداد نيوز".

وتفاوضت حكومة الوفاق لشراء طائرات عسكرية ومسيرة من تركيا، خاصة مع وصول طيارين أتراك إلى طرابلس؛ لتدريب قوات الوفاق ووصول بارجتين حربيتين إلى ميناء طرابلس محملتين بالأسلحة والذخائر.

كما أشار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته لمجلس الأمن، إلى أن الوفاق برئاسة فايز السراج تتلقى دعمًا من الحكومة التركية في مخالفة واضحة لمخرجات مؤتمر برلين.