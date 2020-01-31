كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. تونس: فلسطين ليست ضيعة لتكون موضوع صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، بأنه تدخل لإصلاح البيان الذي أعدته وزارة الخارجية، تعليقًا على خطة السلام الأمريكية، التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأيد الرئيس التونسي، في لقاء تلفزيوني مساء يوم أمس الخميس، من انتقدوا البيان ووصفه بالتقليدي "لأن الخارجية اكتفت بنفس الجمل واقتصرت على التعبير عن إنشغالها، وهي بيانات مألوفة ملّها المواطنون".

وكشف سعيّد أنه تدخل بنفسه لإصلاح بلاغ الخارجية "لأن ما حدث أمر غير مقبول"، وشدد على أن "فلسطين ليست ضيعة أو بستانا لتكون موضوع صفقة والحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم".

ولفت الرئيس التونسي إلى أنه اقترح سنّ قانون خاص بالخيانة العظمى لمواجهة محاولات التطبيع، موضحًا أن الوضعية لا تحتاج إلى نص قانوني لأنّ القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان الشعب التونسي والعربي وستتحرر يوما ما وستكون العاصمة هي القدس الشريف.

Advertisements