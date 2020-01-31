أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، ثلاث منها موقوفة التنفيذ في حق رضوان الحيمر، مدرب نادي الشباب الرياضي السالمي.
وتأتي عقوبة الحيمر، المرفوقة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهما، بعد الشكاية التي تقدم بها نعيم راضي رئيس الكوكب المراكشي، استنكر من خلالها التصريحات “اللارياضية” و”اللامسؤولة” لمدرب الفريق السالمي.
وتضمنت تلك التصريحات التي نُشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وفقا لما جاء في بلاغ لجنة الأخلاقيات “ادعاء” الحيمر، أن الفريق المشتكي، دفع لجنة التحكيم إلى التحيز لفائدته، عبر تعيينها محمد العلام، حكما للقاء الذي جمع بين الفريقين.
يذكر أن النادي السالمي، يحتل الرتبة الثالثة في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، مبتعدا بفارق 9 نقاط عن الكوكب المراكشي صاحب المركز الرابع عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شكاية تقدم بها الكوكب المراكشي.. لجنة الأخلاقيات تُوقف الحيمر 4 مباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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