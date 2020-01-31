الارشيف / اخبار العالم

سعد لمجرد يمثل المغرب في أوبريت عربي مع نجوم بارزين

0 نشر
محمد بوملي 0 تبليغ

Advertisements

يحضر نجوم من الساحة الغنائية في الوطن العربي لأوبريت غنائي ضخم بعنوان “صناع الأمل”، من ضمنهم الفنان المغربي، سعد لمجرد.

وكشف الفنان التونسي، صابر الرباعي، خلال مروره في برنامج إذاعي تونسي، أخيرا، أنه مشارك في الأوبريت، كاشفا الأسماء الحاضرة فيها، وهم والفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، والفنان راغب علامة، والفنانة لطيفة التونسية، والفنانة السورية أصالة نصري.

وأبرز الرباعي أن الأوبريت ترعاه دولة الإمارات، والهدف منه هو نشر التسامح.

وقال الرباعي إن جل الفنانين المشاركين في العمل لن يتقاضوا مقابلا ماديا، واختاروا المشاركة في الأوبريت بشكل تطوعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يمثل المغرب في أوبريت عربي مع نجوم بارزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا