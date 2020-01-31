سعد لمجرد يمثل المغرب في أوبريت عربي مع نجوم بارزين

يحضر نجوم من الساحة الغنائية في الوطن العربي لأوبريت غنائي ضخم بعنوان “صناع الأمل”، من ضمنهم الفنان المغربي، سعد لمجرد.

وكشف الفنان التونسي، صابر الرباعي، خلال مروره في برنامج إذاعي تونسي، أخيرا، أنه مشارك في الأوبريت، كاشفا الأسماء الحاضرة فيها، وهم والفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، والفنان راغب علامة، والفنانة لطيفة التونسية، والفنانة السورية أصالة نصري.

وأبرز الرباعي أن الأوبريت ترعاه دولة الإمارات، والهدف منه هو نشر التسامح.

وقال الرباعي إن جل الفنانين المشاركين في العمل لن يتقاضوا مقابلا ماديا، واختاروا المشاركة في الأوبريت بشكل تطوعي.