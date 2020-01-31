القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، فيما تم تفعيل منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض القذيفة.
وقال الجيش في بيان: "متابعة لتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة؛ إن الحديث يدور عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، حيث تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية".
وقبل إعلان الجيش بفترة وجيزة، دوت صافرات الإنذار محيط القطاع المحاصر المعروف إسرائيليًا بـ"غلاف غزة" وسديروت، وذلك في ظل توتر تشهده المناطق الحدودية بين قطاع غزة ومناطق الـ48 خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وأصيب 12 فلسطينيا، اليوم، خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين ضد "صفقة القرن" الأميركية المزعومة، قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا جنوبي قطاع غزة ردا على إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع. ولم تعلن وزارة الصحة بغزة وقوع إصابات.
بدورها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يتوعد برد قاس إذا استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.