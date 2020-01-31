طرعان: مجهولون يحرقون حديقة ألعاب للأطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أضرم مجهولون النيران، مساء اليوم، الجمعة، في حدائق ألعاب للأطفال تقع في الجهة الشرقية من قرية طرعان، وذلك في ظل تواصل الشجار الذي نشب في القرية بين عائلتين حول نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، وأدى إلى جريمة قتل وإصابة شخص بجروح خطيرة.

وجاء في بيان صدر عن المجلس المحلي في القرية أنه "باتت الكلمات عاجزة عن وصف حالة استمرار أعمال العنف في طرعان والتي تجاوزت بأميال الحدود الحمراء، لتطال الاعتداءات البربرية والوحشية الممتلكات العامة، هذه المرة، حدائق ألعاب الأطفال الواقعة في الجهة الشرقية من القرية".

وأوضحت البيان أن الحادثة تأتي "بعد سلسلة من الاعتداءات الجبانة والخبيثة التي طالت ملعب القرية وملعب العشب الاصطناعي وغيرها من اعتداءات ممنهجة ومدبرة على مؤسسات ومنشآت عامة، حتى أصبح الوضع لا يطاق".

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وطالب المجس المحلي الجناة بـ"الكف عن هذه الأعمال البربرية.وعن محاولات الالتفاف على قرارات لجنة الصلح (...) كفى متاجرة بالشر. لقد سئمت طرعان من هذه الأفعال الدنيئة ومن مفتعليها والمخططين لها والمغفلين الذين ينفذونها".

وأضاف البيان أن "المرافق العامة ليست ملكًا لأحد أو لطرف، هي ملك عام يخدم جميع الأهالي. إننا ندين ونستنكر هذه الأعمال ونشجبها وندعو إلى نشر المحبة بدلاً من التفرقة، وكذلك إلى حل الصراعات وتسوية الخلافات بالطرق السلمية دون الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة".

كما طالب المجلس المحلي في طرعان، الشرطة، بأخذ دورها بمنع من هذه الأعمال ومعاقبة مقترفيها.