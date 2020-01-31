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مدير مطار البصرة يعلن صدور امر بعدم دخول اي وافد من الصين للعراق

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اعلن مدير مطار البصرة الدولي سمير يونس، الجمعة، عن صدور أمر بعدم دخول أي وافد من الصين للعراق.
وقال يونس في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إصدار امر بعدم دخول اي وافد من الصين او صيني الجنسية إلى العراق".

واتخذ مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، اجراءات وقائية للوقاية من فايروس "كورونا" الذي اخذ ينتشر في دول عدة منها الصين.

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