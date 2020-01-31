رسمياً... ياسر قاسم لاعباً لنادي اربيل

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2020-01-31 | 19:36
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وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "نادي اربيل تعاقد مع نجم منتخب العراقي ياسر قاسم".
ياسر قاسم سبق ان مثل عديد من الأندية الإنكليزية منها ( برايتون، لوتون، ماكسفيلد، سويندن تاون، نورجامب تاون).
وسبق ان مثل منتخب العراقي في العديد من البطولات الدولية.
ولعب في بداية هذا الموسم مع نادي اوريبرو السويدي.
وسبق ان مثل منتخب العراقي في العديد من البطولات الدولية.
المحرر: محمد خليل
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