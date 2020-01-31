رسمياً... ياسر قاسم لاعباً لنادي اربيل

ياسر قاسم سبق ان مثل عديد من الأندية الإنكليزية منها ( برايتون، لوتون، ماكسفيلد، سويندن تاون، نورجامب تاون).

ولعب في بداية هذا الموسم مع نادي اوريبرو السويدي.

وسبق ان مثل منتخب العراقي في العديد من البطولات الدولية.

