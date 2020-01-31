ماكرون للبريطانيين: لا يمكن أن تكونوا خارج الاتحاد وداخله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بريطانيا من أنها لا يمكن أن تنتظر معاملتها بنفس الطريقة التي كانت تُعامل بها عندما كانت جزءا من الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن فرنسا تريد إقامة علاقة وثيقة معها بعد الخروج (بريكست).

وقال ماكرون للفرنسيين في كلمة بالتلفزيون مخاطبا البريطانيين "لا يمكن أن تكونوا بالداخل والخارج" في وقت واحد. وأضاف "اختار الشعب البريطاني أن يترك الاتحاد الأوروبي، لن تقع عليه نفس الالتزامات وبالتالي لم تعد له نفس الحقوق".

ويدخل "بريكست" حيز التنفيذ عند الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش من اليوم الجمعة، بعد نحو نصف قرن من انضمام بريطانيا إلى المشروع الأوروبي.

وفي رسالة نشرت، الجمعة، وحملت توقيع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية، وديفيد ساسولي رئيس البرلمان، أعربوا عن "استعدادهم للانخراط في شراكة جديدة مع جيران الضفة الأخرى من بحر المانش"، وقالوا: "بالنسبة إلينا، كما لأشخاص كثر، سيكون هذا اليوم حتما مدعاة تأمل وسيتّسم بمشاعر مختلطة".

وحذّر المسؤولون من أنّه في غياب شروط عادلة في مجالات البيئة والعمل والنظام الضريبي ومنح الدولة، لا يمكن أن تكون ثمة فرص واسعة للوصول إلى السوق الموحدة.