الخارجية المصرية تعلن التوصل لاتفاق حول خطة ملء سد النهضة

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العين الإخباريةالجمعة 2020/1/31 11:00 م بتوقيت أبوظبي
الأعمال الإنشائية لسد النهضة الإثيوبي- أرشيفية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق حول خطة ملء سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة.
وأعربت مصر عن تقديرها وتثمينها للدور الذى اضطلعت به الإدارة الأمريكية ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس فى إدارة جولات التفاوض، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
ومنذ إعلان إثيوبيا عن مشروع بناء سد على النيل الأزرق، تخشى القاهرة من تأثيره على حصتها في مياه النيل، وانصبت مخاوفها خلال المرحلة الأخيرة من المفاوضات بين البلدين على سنوات ملء خزان السد.
ويمد النيل الأزرق مصر بنحو 80% من مياه النهر الذي تعتمد عليه بشكل رئيسي في تلبية حاجاتها الأساسية من المياه.
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