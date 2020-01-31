صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة

دوت صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، مساء الجمعة، التي عادة ما تكون إنذاراً لقذائف أطلقت من داخل القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: "صافرات الإنذار دوت في سديروت، والأمر قيد الفحص"، ثم تبعه بتحديث يقول فيه: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار، فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة اعترضتها الدفاعات الجوية".



وكانت محطة تلفزة إسرائيلية قالت: "قذيفة واحدة أطلقت من قطاع غزة باتجاه سديروت".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "القبة الحديدية اعترضت صاروخاً واحداً أطلق من قطاع غزة، في سماء بلدة سيدروت".



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وذكرت أن بعض الشظايا سقطت فوق منازل المستوطنين بسديروت، وألحقت أضراراً طفيفة.

وتشهد المنطقة الحدودية في قطاع غزة حالة من التصعيد، وفي وقت سابق، أطلقت 3 قذائف صاروخية من غزة على تجمعات إسرائيلية في غلاف القطاع، اعترضت القبة الحديدية إحداها.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان حينها، إنه "تم رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل؛ واعترضت الدفاعات الجوية واحدة منها".

وأشار أدرعي إلى أن دبابة تابعة لجيش الاحتلال قصفت موقعاً عسكرياً لحركة حماس في جنوب غزة، رداً على قذائف الهاون التي أطلقت من القطاع.

وأصيب، الجمعة، 12 على الأقل بجروح، الجمعة، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين في مخيمات العودة شرقي قطاع غزة، في حين استشهد طفل متأثراً بإصابته قبل أكثر من 3 أشهر.