بريطانيا تدعو اسرائيل الى عدم ضم أي جزء من الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

دعت لندن إسرائيل الجمعة الى عدم ضم اي أجزاء من الضفة الغربية، كما تلحظ خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي كانت موضع ترحيب حذر من قبل السلطات البريطانية.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان ان "المملكة المتحدة تعبر عن قلقها بشأن تقارير عن قرارات محتملة تؤدي إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية من قبل إسرائيل".

وأضاف "أي قرار أحادي الجانب سيلحق اضرارا بتجديد الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، ويتعارض مع القانون الدولي".

وبعد عرض ترامب الخطة في واشنطن الثلاثاء، وصفها راب بأنها "اقتراح جدي" يتطلب "الكثير من الوقت والجهد".

Advertisements

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية أندرو موريسون أن لندن "ترحب" بوجود هذه الخطة، مضيفا "هذا لا يعني أننا ندعم مضمونها".

وتنص الخطة ضمن نقاط حساسة أخرى على ضم إسرائيل مستوطنات شيدتها في الضفة الغربية المحتلة، وخصوصا غور الأردن الذي سيصبح الحدود الشرقية لإسرائيل.

وقد صرح السفير الأميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان إنه يمكن ضم هذه المناطق على الفور بدون انتظار.