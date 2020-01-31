الأب الشجاع يكشف كواليس لحظة سقوط ابنته علي شريط القطار بالإسماعيلية.. والابنة: رجلى اتزحلقت وشفت الموت بعيني وكنت خايفة على بابا أكتر من نفسى

فلذة كبده سقطت أسفل العجلات وصافرة الإنذار تدوي إيذانا بتحرك القطار، لم يتردد ثانية واحدة فعمره لا يساوي شيئا مقابل أن تنعم طفلته بالحياة. اندفع أسفل القطار وهم بانتشال ابنته، وهنا جاءت العناية الألهية، فعلى الرغم من تحرك القطار، إلا أن القدر منح الأب وطفلته "عمر جديد".

صاحب واقعة قطار الإسماعيلية

قال محمد محمود فرغلى صاحب واقعة قطار الإسماعيلية، والمعروف إعلاميا بالاب الشجاع، والذي ظهر فى فيديو على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وهو يحتضن نجلته أسفل قطار بضائع، أنه لم يقوم بعمل بطولى أثناء محاولة إنقاذ نجلته خديجة، ولكن كان هذا رد فعل طبيعي وسريع لأى أب فى موقفه، فأنا شاهدت نجلتي تتعرقل داخل القطار وسقطت أسفلة، وبدون تردد نزلت أسفل القطار وهو يتحرك فصدمنى من الخلف فسقطت وأخذت خديجة بالحضن، وظليت اردد لها، "ماتخفيش ماتخفيش أنا معاكى أنا معاكى". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أعمل مدرس في سيناء

وتابع الأب الشجاع قائلا:"أعمل مدرس فى سيناء منذ 18عام ومستقر أنا وزوجتى وولادى خديجة بالثالث الإبتدائى وعمر، وكريم بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة، عبد الرحمن محمد، بالصف الأول الثانوى وفاطمة الزهراء بالصف الثانى الإعدادى، وبعد انتهاء العام الدراسي قررنا النزول إلى قريتنا صدقا التابعة لمركز تمى الأمديد مسقط راسنا بالدقهلية، لقضاء إجازة نصف العام مع عائلتنا، وقرر الأولاد استقلال القطار كنوع من أنواع الفسحة، ولظروف خارجة عن إرادتنا، تأخرت أكثر من ثلاثة ساعات فى الطريق، وأثناء سيرنا لاستقلال القطار انزلقت قدم خديجة، وحدث ما تم مشاهدته.

صغيرتى خديجة

وكان قال الأب فى حوار لـ"اليوم السابع": أشكر الله أن كتب لى عمرا جديدا ولم يشاهدنى أبنائى وأنا اتقطع لأشلاء مع صغيرتى خديجة التى افتديتها بعمرى من أجل أن تعيش، بهذه الكلمات بدأ صاحب القلب الشجاع "محمد محمود فرغلى"، الأب الذى افتدى ابنته بنفسه، لينقذها من الدهس تحت عجلة القطار بعد وقوعها من يده من على رصيف المحطة بالاسماعيلية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر الواقعة بتفاصيلها قبل أيّام .

يعاني حالة نفسية صعبة

الأب الذى يعانى حالة نفسية وصفها بالصعبة بعد أن أنقذه الله من الموت، قال فى أول ظهور له بعد الواقعة، في تصريحات انفرد بها اليوم السابع، أن الواقعة حدثت وهو فى طريق سفره من مدينة بئر العبد بشمال سيناء لمحافظته الدقهلية برفقة زوجته وأبنائه الأربعة، لافتا إلى أنه يعمل مدرس مجال صناعى فى مدرسة أبوشلة بشمال سيناء، ويقيم فى مدينة بئر العبد، وإنه من أبناء محافظة الدقهلية، وكان فى طريقه لقضاء أجازة نصف العام الدراسى مع اسرته فى أرياف المنصورة .

وأضاف أن ماحدث له يفوق الخيال، حيث كان على رصيف المحطة ينتظر وحوله أسرته وحاجياتهم، وفجأة انزلقت ابنته الطالبة فى الصف الخامس من على حافة الرصيف ووقعت على شريط السكة، ولم يتمالك نفسه واندفع ليحميها .

القدر كتب لي عمر جديد

وتابع أن القدر كتب لهم عمرا جديدا، حيث شاء الله أن يندفعا سويا بجانب الشريط الحديدي ويمر القطار من جانبهم وسط هتافات الناس للسائق الذى لم يتوقف .

واستطرد أنه بعد لحظات تأكد من سلامته، فلم يصدق، فهو رأى الموت بعينه وكان فى جزء من ثانية التفكير التى سبقت سرعة اندفاعه لإنقاذ ابنته يظن انها النهاية وانه سيتحول لأشلاء .

مهندسي السكة الحديد

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وتفقدت لجنة من مهندسى هيئة السكة الحديد، محطة قطار الإسماعيلية، وفحصت أرصفة المحطة، اليوم، بعد حادث نجاة الأب وابنته من الموت المحقق تحت عجلات القطار.

وقامت اللجنة التى تم تشكيلها من قبل رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، من مهندسى الهيئة، بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من ملابساتها.

تغريم الاب 50 جنيهًا

وقال مصدر بمحطة قطار الإسماعيلية، إن اللجنة قررت تغريم الأب فى حالة ظهورة والتعرف عليه 50 جنيهًا، بعدما ثبت مخالفة اللوائح والقوانين، وقيامة بتعرض حياته وحياه الآخرين للخطر، بعد تجاهل العبور من النفق الموجود للعبور للرصيف الآخر، والنزول من تحت قطار البضائع للوصول لقطار الركاب. حسبما نشر موقع "الوطن".

بطلة الواقعة تروي التفاصيل

بدورها، قالت خديجة محمد، الطفلة بطلة واقعة قطار الإسماعيلية إنها كانت خائفة على والدها من الموت، عندما كان يحميها.

وأضافت، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "كنت خايفة على بابا أكتر من أي حاجة، وكنت سمعاه وهو بيقولي متحركش، ولو كنت اتحركت القطر كان كلني، كان بيقولي متخفيش متخفيش ربنا معانا". حسبما نشر موقع "الوطن".

سوبر بابا

وحول تغريمه 50 جنيهًا، قال محمد محمود فرغلي، والد الفتاة المعروف إعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بلقب "سوبر بابا"، إن الشعب المصري يجيد صنع تصورات خيالية، نافيًا أن يكون مر مع ابنته أسفل القطار: "أي واحد فينا لو معاه طفل مش هيمشي قدامه، وازاي هعدي تحت القطر؟ كان زمانه كلنا".

وحول الواقعة، قال "سوبر بابا": "الوضع مكنش فيه تفكير، ولو أي أب مكاني هيعمل كده، وعشان أسيبها وإخواتها يشوفوها ويتفرجوا على المنظر ده، يبقى أنا لازمتي إيه؟! لو الأب مش هيكون الحصن الحصين لأولاده وزوجته يبقوا أيتام".