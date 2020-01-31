الخارجية البريطانية: قلقون من احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية

أكد وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، ان بريطانيا قلقة من "احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، وأن أية خطوات أحادية كهذه ستضر بجهود استئناف مفاوضات السلام"، مشيراً الى ان "أية تغييرات في الوضع الحالي لا يمكن أن تمضي قدما دون اتفاق يتم التفاوض عليه بين الطرفين نفسيهما".
هذا وأعرب مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، وفي وقت سابق عن "أن بلاده تأمل ألا تتعجل تل أبيب بضم مناطق الضفة الغربية وغور الأردن لسيادة إسرائيل".
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