الخارجية البريطانية: قلقون من احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية

أكد وزير خارجية ​بريطانيا​ ​دومينيك راب​، ان بريطانيا قلقة من "احتمال قيام ​إسرائيل​ بضم أجزاء من ​الضفة الغربية​، وأن أية خطوات أحادية كهذه ستضر بجهود استئناف مفاوضات ​السلام​"، مشيراً الى ان "أية تغييرات في الوضع الحالي لا يمكن أن تمضي قدما دون اتفاق يتم التفاوض عليه بين الطرفين نفسيهما".

هذا وأعرب مستشار الرئيس الأميركي وصهره ​جاريد كوشنر​، وفي وقت سابق عن "أن بلاده تأمل ألا تتعجل ​تل أبيب​ بضم مناطق الضفة الغربية وغور ​الأردن​ لسيادة إسرائيل".