بومبيو: معركة أوكرانيا بسبيل الحرية والديمقراطية شجاعة ودعمنا لها لن يتراجع

لفت وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ في كييف، إلى "أنّني جئت حاملًا رسالة واضحة: ​الولايات المتحدة الأميركية​ تعتبر أنّ معركة أوكرانيا في سبيل الحرية والديمقراطية والازدهار معركة شجاعة، ودعمنا لها لن يتراجع".

من جهته، طالب زيلينسكي الولايات المتحدة بمشاركة أكبر في حلّ النزاع مع الانفصاليّين الموالين ل​روسيا​ في شرق البلاد، وقضية شبه جزيرة ​القرم​ التي ضمتها روسيا عام 2014. وأوضح "أنّني عبّرت عن أملي أن تشارك الولايات المتحدة على نحو أكثر نشاطًا في عمليّة السلام في شرق أوكرانيا، وفي تحرير القرم".