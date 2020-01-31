بومبيو: معركة أوكرانيا بسبيل الحرية والديمقراطية شجاعة ودعمنا لها لن يتراجع

لفت وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، إلى "أنّني جئت حاملًا رسالة واضحة: الولايات المتحدة الأميركية تعتبر أنّ معركة أوكرانيا في سبيل الحرية والديمقراطية والازدهار معركة شجاعة، ودعمنا لها لن يتراجع".
من جهته، طالب زيلينسكي الولايات المتحدة بمشاركة أكبر في حلّ النزاع مع الانفصاليّين الموالين لروسيا في شرق البلاد، وقضية شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. وأوضح "أنّني عبّرت عن أملي أن تشارك الولايات المتحدة على نحو أكثر نشاطًا في عمليّة السلام في شرق أوكرانيا، وفي تحرير القرم".
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