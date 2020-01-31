"إيرباص" ستدفع 3,6 مليارات يورو غرامة إلى فرنسا وبريطانيا وأميركا بقضية فساد

وافقت شركة "إيرباص" المصنّعة للطائرات، من خلال اتفاقيّة، على دفع غرامة قدرها 3,6 مليارات يورو إلى فرنسا (2.1 مليار يورو) وبريطانيا (984 مليار يورو) والولايات المتحدة الأميركية (526 مليار يورو)، لإغلاق تحقيقات فساد ضدّ الشركة.
والاتفاقية هي السادسة للصالح العام الّتي يبرمها مكتب النائب العام المالي الفرنسي.
وتجري النيابة العامة المالية الفرنسية والمكتب البريطاني لعمليّات الاحتيال الخطيرة ووزارة العدل الأميركية، تحقيقًا مشتركًا في "مخالفات" ارتكبتها الشركة، لا سيما في ما يتعلّق بالوكلاء التجاريّين المشاركين في عقود مبيعات الطائرات. وبين الدول المعنية الصين وروسيا ونيبال وكولومبيا.
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