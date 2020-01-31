خارجية الصين نددت بتوصية أميركا بعدم التوجه إليها بسبب كورونا المستجد

ندّدت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية هوا شونيينغ، بتوصية ​الولايات المتحدة الأميركية​ لمواطنيها بعدم التوجّه إلى الصين أو مغادرتها، بسبب انتشار فيروس "​كورونا​" المستجد.

وشدّدت في بيان، على أنّ "كلمات وأفعال بعض المسؤولين الأميركيين لا تستند إلى وقائع وليست في محلها"، لافتةً إلى أنّه "في حين أوصت "​منظمة الصحة العالمية​" بعدم الحدّ من الرحلات، فإنّ الولايات المتحدة سارعت إلى العكس. ليست هذه بالتأكيد بادرة حسن نية".

وكانت قد أوصت ​وزارة الخارجية الأميركية​، المواطنين الأميركيين بعدم التوجّه إلى الصين بسبب وباء "كورونا"، الّذي تسبّب بوفاة 213 شخصًا. وركّزت على أنّ "الأميركيين الموجودين حاليًّا في الصين درس إمكان مغادرة البلاد عبر استخدام وسائل تجاريّة".