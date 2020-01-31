خارجية الصين نددت بتوصية أميركا بعدم التوجه إليها بسبب كورونا المستجد

ندّدت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ، بتوصية الولايات المتحدة الأميركية لمواطنيها بعدم التوجّه إلى الصين أو مغادرتها، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وشدّدت في بيان، على أنّ "كلمات وأفعال بعض المسؤولين الأميركيين لا تستند إلى وقائع وليست في محلها"، لافتةً إلى أنّه "في حين أوصت "منظمة الصحة العالمية" بعدم الحدّ من الرحلات، فإنّ الولايات المتحدة سارعت إلى العكس. ليست هذه بالتأكيد بادرة حسن نية".
وكانت قد أوصت وزارة الخارجية الأميركية، المواطنين الأميركيين بعدم التوجّه إلى الصين بسبب وباء "كورونا"، الّذي تسبّب بوفاة 213 شخصًا. وركّزت على أنّ "الأميركيين الموجودين حاليًّا في الصين درس إمكان مغادرة البلاد عبر استخدام وسائل تجاريّة".
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