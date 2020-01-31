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سلطات سنغافورة تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها بسبب الكورونا

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أعلنت السلطات في ​سنغافورة​ "منع دخول الوافدين الجدد من ​الصين​، بما في ذلك الأجانب الذين زاروها خلال الأسبوعين الماضيين، لتصبح بذلك أول دولة في ​جنوب شرق آسيا​ تقدم على هذه الخطوة لوقف انتشار ​فيروس كورونا​ القاتل".

هذا وكانت قد أعلنت سنغافورة في وقت سابق عن "ظهور ثلاث إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 16 حالة، وتشمل الحالات ​الجديدة​ سيدة سنغافورية تبلغ من العمر 47 عامًا تم إجلاؤها من ووهان الصينية يوم أمس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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