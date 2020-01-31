سلطات سنغافورة تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها بسبب الكورونا

أعلنت السلطات في ​سنغافورة​ "منع دخول الوافدين الجدد من ​الصين​، بما في ذلك الأجانب الذين زاروها خلال الأسبوعين الماضيين، لتصبح بذلك أول دولة في ​جنوب شرق آسيا​ تقدم على هذه الخطوة لوقف انتشار ​فيروس كورونا​ القاتل".

هذا وكانت قد أعلنت سنغافورة في وقت سابق عن "ظهور ثلاث إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 16 حالة، وتشمل الحالات ​الجديدة​ سيدة سنغافورية تبلغ من العمر 47 عامًا تم إجلاؤها من ووهان الصينية يوم أمس".