سلطات سنغافورة تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها بسبب الكورونا

أعلنت السلطات في سنغافورة "منع دخول الوافدين الجدد من الصين، بما في ذلك الأجانب الذين زاروها خلال الأسبوعين الماضيين، لتصبح بذلك أول دولة في جنوب شرق آسيا تقدم على هذه الخطوة لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل".
هذا وكانت قد أعلنت سنغافورة في وقت سابق عن "ظهور ثلاث إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 16 حالة، وتشمل الحالات الجديدة سيدة سنغافورية تبلغ من العمر 47 عامًا تم إجلاؤها من ووهان الصينية يوم أمس".
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