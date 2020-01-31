إنزال علم بريطانيا من مبنى الأمم المتحدة في بروكسل

أُنزل العلم البريطاني من مبنى الأمم المتحدة في بروكسل.
يذكر أن المملكة المتحدة ستغادر رسميا، الاتحاد الأوروبي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء من يوم الجمعة، الموافق 31 يناير/كانون الثاني. لتبدأ، على الفور، فترة انتقالية، مدتها 11 شهرا.
وخلال الفترة الانتقالية، ستواصل المملكة المتحدة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، ودفع مساهمات له. كما ستبقى أغلب الأمور على حالها، فيما عدا سبعة أشياء.
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