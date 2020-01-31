تمكّنت قوّة من المديرية العامة للجمارك- ضابطة ​طرابلس​- مفرزة ​العبودية​ الحدودية، من ضبط كميّة من "كراتين" البيض المهرّب، و​مداهمة​ مستودع للدجاج والبيض في حلبا، بالإضافة إلى مصادرة كامل موجوداته من البيض غير الشرعي واقتيادها مع صاحب المستودع إلى المركز، لإجراء الّلازم القانوني.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفرزة جمارك العبودية داهمت مستودعا للدجاج في حلبا وضبطت كمية من البيض المهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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