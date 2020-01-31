حذرت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزراة الصحة عاتكة بري من "المواقع المشبوهة التي تنتحل صفة وزارة الصحة، وتتواصل مع اللبنانيين في موضوع فيروس الكورونا ".
وأشارت بري، في حديث تلفزيوني، الى انه "في حالة الاشتباه بإصابة احد المواطنين بفيروس الكورونا، سيخضع الشخص لفحوصات طبية، وترسل هذه الفحوصات الى خارج لبنان لمعرفة نتيجة الفحص وتبليغ الشخص المصاب"، مؤكدة أن "الوزارة تابعت أكثر من حالة تم الإشتباه بهم باصابتهم بالمرض، الا انه تبين ان هذه الحالات تعاني من رشح عادي".
وحذرت من "السفر الى الصين في الفترة الحالية"، داعية المواطنين العائدين من الصين الى لبنان، "التوجه الى وزارة الصحة وتعبئة استمارة لتسليمها الى الحجر الصحي، وسيلقى من بعدها المواطن متابعة هاتفية أسبوعية، لمعرفة اذا ظهر عليه أي عوارض تخص المرض".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة: على العائدين من الصين التوجه للوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.