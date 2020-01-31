رئيسة مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة: على العائدين من الصين التوجه للوزارة

حذرت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزراة الصحة ​عاتكة بري​ من "المواقع المشبوهة التي تنتحل صفة ​وزارة الصحة​، وتتواصل مع ال​لبنان​يين في موضوع فيروس ​الكورونا​ ".

وأشارت بري، في حديث تلفزيوني، الى انه "في حالة الاشتباه بإصابة احد المواطنين بفيروس الكورونا، سيخضع الشخص لفحوصات طبية، وترسل هذه الفحوصات الى خارج لبنان لمعرفة نتيجة الفحص وتبليغ الشخص المصاب"، مؤكدة أن "الوزارة تابعت أكثر من حالة تم الإشتباه بهم باصابتهم بالمرض، الا انه تبين ان هذه الحالات تعاني من رشح عادي".

وحذرت من "السفر الى ​الصين​ في الفترة الحالية"، داعية المواطنين العائدين من الصين الى لبنان، "التوجه الى وزارة الصحة وتعبئة استمارة لتسليمها الى الحجر الصحي، وسيلقى من بعدها المواطن متابعة هاتفية أسبوعية، لمعرفة اذا ظهر عليه أي عوارض تخص المرض".