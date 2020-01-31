شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: نظام أردوغان استولى 34 مليار دولار حصيلة ضرائب الزلازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن كمال كلتشدار أوغلو- رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، هجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهما نظام أردوغان بالاستيلاء على أموال الضرائب والتى تقدر حصيلتها مليارات الدولارات .

وأضاف فى فيديو له نشره موقع "تركيا الآن"، :"ما بين عامي 2004 و2019 ،بلغت قيمة الضرائب المحصلة من المواطنين للزلازل، وتقدر 65 مليار ليرة ،ولو تم حسابها بالدولار ،تكون 34 مليار دولار ،مبلغ 34 مليار دولار ،هي الضريبة التي دفعناها من أجل تضميد الجروح، - ومن أجل أن نجعل المدن مقاومة للزلازل".

وتابع :"الضريبة التي دفعها الجميع ،وبعدها ارتفعت، ولم نعترض، ولو حدث زلزال،ستكون المدن مقاومة للزلازل، ولو أردنا ألا تحدث خسائر في الأرواح، ولو أردنا ألا تحدث خسائر في الممتلكات، فتحمل الشعب هذه التضحية،وسأل المواطن هذا السؤال وهو محق فيه

وأستكمل قائلا :" أنتم في السلطة منذ 17 عامًا ،ليس عامًا واحدًا ولا خمسة ولا عشرة ولا خمسة عشر،وتحصلون على ضريبة الزلازل، ماذا فعلتم من احتياطات لتفادي الدمار وخسائر الأرواح في المناطق المعرضة للزلازل مثل إلازيغ ومالطيا".

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