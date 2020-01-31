بعد أحداث نهائي “كان” كرة اليد.. الاتحاد الإفريقي يُعاقب تونس

أقر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، غرامة مالية قدرها 15 ألف أورو، على الاتحاد التونسي للعبة، بالإضافة إلى حرمانه لمدة 4 سنوات، من تنظيم أي بطولة إفريقية.

وتأتي العقوبة، بعد الأحداث اللارياضية التي رافقت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، بين تونس ومصر، الأحد الماضي.

وشهدت المواجهة المذكورة التي احتضنتها قاعة “رادس” بالعاصمة التونسية، أعمال شغب، تسببت في إيقاف اللقاء، قبل دقيقتين على نهايته.

يشار أن، اللقب الإفريقي عاد للمنتخب المصري بعدما حسم المباراة النهائية بنتيجة 37_23، ضامنا بذلك عبوره المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020.