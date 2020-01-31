4 من القسم الثاني.. عموتة يستدعي 26 لاعبا للدخول في تجمع إعدادي

يستعد المنتخب الوطني للاعبين المحليين، للدخول في تجمع إعدادي خلال الفترة ما بين 3 إلى 6 فبراير القادم، بمركز محمد السادس لكرة القدم، تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2020.

ووجه الحسين عموتة مدرب العناصر الوطنية، الدعوة إلى 26 لاعبا لدخول هذا المعسكر الإعدادي، 4 منهم ينشطون بالقسم الوطني الثاني للبطولة الاحترافية.

وضمت قائمة عموتة رباعي مولودية وجدة، عبد الله خفيفي، وآدم النفاتي، واسماعيل خافي، ثم جمال حركاس، وأربعة لاعبين من الفتح الرباطي، وهم محمد أمسيف، ورضا الجعدي، وسعد أيت الخرصة، وأنس باش، ثم الرباعي المسفيوي، مختار ماجد، حمزة خابا، ووليد الصبار، ومحمد مورابيط.

وشملت اللائحة، ثلاثي الدفاع الحسني الجديدي، المهدي قرناص، وشعيب المفتول، ومحمد اليوسفي، ثم عمر الجيراري، وعماد الرحولي من الجيش الملكي، وثنائي نهضة الزمامرة، سعد اللمطي، وعماد عطف الله، ناهيك عن لاعبي يوسفية برشيد أمين أبوالفتح، وزكرياء فاتي، ثم حمزة الواسطي من اتحاد طنجة.

أما الأسماء الأربعة التي ضمها عموتة، والتي تنشط بالقسم الثاني، تمثلت في هشام مرزاك العلوي من النادي السالمي، ولاعب الاتحاد البيضاوي أسامة المليوي، بالإضافة لعبد الله غراف من الكوكب المراكشي، ولاعب المغرب الفاسي كريم الولادي.