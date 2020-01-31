ورزازات.. الحبس سنتين لشخص هتك عرض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة! 

قضت محكمة الاستئناف في ورزازات، اليوم الجمعة، بالحبس النافذ في حق شخص هتك عرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ضواحي مدينة ورزازات.
وأعلنت هيأة غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في ورزازات، قرارها القاضي بالحبس سنتين، وغرامة مالية في حدود 10000 درهم في حق المتهم.
ووجهت النيابة العامة تهمة هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية مع استعمال العنف.
وينص الفصل 485 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك، أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان، أو أنثى، مع استعمال العنف.
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