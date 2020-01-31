خنيفرة.. “سور” ينهي حَيَاة فلاح في الخمسينات! 

اهتزت قيادة كهف النسور ضواحي اخنيفرة، ليلة أمس الخميس، على خبر مصرع فلاح في الخمسينات من عمره، بعد انهيار سور عليه.
وحسب مصادر محلية، فإن الهالك كان يعمل على إعادة بناء حائط، غير أن هذا الأخير انهار فجأة على رأسه، ما تسبب في مصرعه في مكان الحادث على الفور.
وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، وجرى فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
وأودعت جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى المحلي في خنيفرة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
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