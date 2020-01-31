رئيس أمريكي سابق: صفقة القرن تنتهك القانون الدولي وتقوض السلام بانتزاعها أراض فلسطينية

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي وحض الأمم المتحدة على منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية.

وقال الرئيس الأميركي الأسبق، في بيان نشر ليلة أمس إن “الخطة الأميركية الجديدة تقوض فرص سلام عادل بين الاسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضاف إنه “في حال تطبيقها ستقضي الخطة على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع الطويل، حل الدولتين”.

وحض كارتر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ورفض أي تطبيق إسرائيلي أحادي الجانب للمقترح، بانتزاع مزيد من الأراضي الفلسطينية”.

وأكد في بيانه أن خطة ترامب التي كشف عنها الثلاثاء، “تنتهك القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وحيازة اراض بالقوة وضم مناطق محتلة”.

وقال إنه “بتسمية إسرائيل “الدولة القومية للشعب اليهودي” فإن الخطة تشجع أيضا على إنكار الحقوق المتساوية للفلسطينيين في إسرائيل”.

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وكان كارتر أحد رعاة اتفاقات كامب ديفيد التاريخية عام 1978 للسلام بين إسرائيل ومصر.

وكشف ترامب خطته الثلاثاء وكان يقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حليفه المقرب، الذي قال بعد وقت قصير على ذلك إنه سيسعى لضم جزء كبير من الضفة الغربية.

وتمنح خطة ترامب السيادة الاسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، مع الاشارة الى ان القدس “عاصمة لا تقسم” لاسرائيل.

وتدعم أيضا دولة فلسطينية مع عاصمة على مشارف القدس، لكن تقول إن على القيادة الفلسطينية ان تعترف باسرائيل دولة لليهود وأن توافق على دولة منزوعة من السلاح.

ويعتبر كارتر البالغ من العمر 95 عاما، هو الرئيس الأكبر سنا على قيد الحياة في تاريخ الولايات المتحدة. وأدلى بالعديد من المواقف العلنية منذ خسارته معركة إعادة انتخابه في 1980 وحاز جائزة نوبل للسلام تقديرا لعمله الانساني. في السنوات الأخيرة واجه مرارا انتقادات من أنصار لإسرائيل لآرائه بشأن النزاع.