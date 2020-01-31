مندلبليت: التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو أمر غير وارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن التوصل إلى صفقة ادعاء مع رئيس الحكومة المتهم بقضايا فساد، بنيامين نتنياهو، أمر غير وارد، مشددا على ضرورة عرض الأدلة "الخطيرة ضد نتنياهو على هيئة المحكمة".

جاء ذلك حسبما ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، لافتًا إلى أن تصريحات مندلبليت جاء خلال محادثات أجراها مع مسؤولين في مكتب المدعي العام الإسرائيلي.