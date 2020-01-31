نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 22) أخاء الناصرة (1-0) هبوعيل أشكلون هبوعيل بيتح تيكفا (1-2) الوحدة كفر قاسم اتحاد أبناء سخنين (1-0) هبوعيل ريشون لتسيون الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 18) شمشون كفر قاسم (0-0) مكابي شعراييم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 18) هبوعيل آسي غلبواع (1-2) أبناء زلفة النادي الرياضي الطيرة (0-0) النادي الرياضي حيفا هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (2-0) مكابي كريات آتا أبناء عرعرة عارة (1-0) هبوعيل إكسال النادي الرياضي دبورية (2-2) مكابي طمرة الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 20) هبوعيل قلنسوة (2-0) هبوعيل كريات أونو هبوعيل محنيه يهودا (1-0) شمشون أبناء الطيبة عوتسماة حولون (0-3) هبوعيل كفر قاسم أبناء يافا (0-0) هبوعيل كفر برا شباب الطيبة (2-0) مكابي بيتح تيكفا الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 20) بيتار كريات غات (0-4) عيروني كسيفة شباب رهط (1-2) هبوعيل اللد الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 20) مكابي معلوت ترشيحا (1-1) أبناء طوبا بيتار نهريا (2-1) أخاء عكا شباب سخنين (1-0) شباب كفر كنا Advertisements أبناء الجولان والجليل (2-1) شباب طمرة أبناء كابول (1-0) النهضة الناصرة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 20) اتحاد أبناء جت (0-1) هبوعيل رموت منشيه أبناء مصمص (0-1) النادي الرياضي بردس حنا هبوعيل بيت شان (2-0) اتحاد أبناء باقة مكابي عرب النجيدات (1-1) هبوعيل طيرات هكرمل أخاء إكسال (2-7) أبناء الرينة مكابي نافيه شأنان (0-3) أبناء الفريديس مكابي أم الفحم (0-1) أبناء كفر قرع الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 17) هبوعيل نهريا (0-3) أبناء جديدة المكر الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 19) هبوعيل شقيب السلام (4-0) عوتسماة بئر السبع مكابي أشكلون (1-2) مكابي حورة شباب اللقية (5-3) مكابي يروحام عيروني بيت شيمش (5-2) هبوعيل رهط الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 19) أبناء قلنسوة (2-6) هبوعيل كريات يام مكابي بركاي (0-3) مكابي عسفيا أبناء جسر الزرقاء (0-2) بيتار حيفا الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 19) أبناء الطيرة (2-1) مكابي نتانيا النادي الرياضي نتانيا (4-2) نادي كرة قدم كفر قاسم هبوعيل أورنيت (0-2) شباب الطيرة هبوعيل جلجولية (0-3) مكابي غيفعات شموئيل

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