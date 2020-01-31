أخاء الناصرة يتخطى عقبة هـ. أشكلون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق أخاء الناصرة عقبة نظيره هبوعيل أشكلون بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 77 أحرز اللاعب، ألون بوزورغي، هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الأخاء.

وبهذا الفوز، رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل أخاء الناصرة في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه اتحاد أبناء سخنين يوم الجمعة القادم.