بوتين يؤكد للرئيس الصيني استعداد موسكو لتقديم المساعدة في أزمة "كورونا"

الجمعة 31 يناير 2020

بوتين والرئيس الصيني

قال المكتب الصحفي للكرملين في بيان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن تضامنه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدا على دعم روسيا لبلاده واستعداد موسكو لتقديم المساعدة على خلفية تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية.

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وأضاف الكرملين في بيانه "على خلفية تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية، أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، يعرب فيها عن خالص تعاطفه ودعمه لكل لكل الأسر التي أصابها مكروه، وكذلك تمنياته بالشفاء العاجل للمرضى".

وأوضح الكرملين أن "الرئيس الروسي أبدى ثقته في الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الصينية، لوقف انتشار الوباء وتقليل الأضرار الناجمة عنه".

وتابع الكرملين "أكد بوتين على استعداد موسكو لتقديم المساعدة للشعب الصيني الصديق".

وأشار الكرملين إلى أن "الرئيس الروسي وجه السلطات المختصة الروسية بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الصينية ذات الصلة من أجل التغلب على التهديد المشترك في أقرب وقت ممكن".