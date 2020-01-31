شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 213 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:14 مساءً, 31 يناير 2020 م المناطق _ جنيف ارتفعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 213 حالة، وأعداد حالات الإصابات المؤكدة إلى 9692 حالة .

ودعا المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف كريستيان ليندمار للانتباه لحالات الإصابة بدون أعراض أو بأعراض خفيفة غير ملحوظة, مؤكدًا أهمية مراقبة الفيروس بما يساعد على فهمه بشكل أكبر .

وأوضح ليندمار أن المنظمة على استعداد لتقديم المساعدة التقنية واللوجستية للبلدان لفهم الفايروس ودراسته وإيجاد العلاج المناسب , مشيرًا إلى أن أكثر من 60 مليون شخص يخضعون لحجر صحي في المدن الصينية، وأن عدة دول تقوم بإجلاء مواطنيها من ووهان مركز الفيروس .

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