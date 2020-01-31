شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: قلقون بشأن التحركات الإسرائيلية في الضفة والان نبدء بالتفاصيل

أبدت الحكومة البريطانية اليوم، قلقها بشأن عزم تل أبيب تطبيق القوانين الإسرائيلية في وادي الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان بهذا الشأن: "تشعر المملكة المتحدة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى تحركات إسرائيلية محتملة لضم أجزاء من الضفة الغربية". وأكد راب بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن مثل هذه التحركات الأحادية الجانب ستكون مضرة بجهود إعادة إحياء مفاوضات السلام، ومخالفة للقانون الدولي, مضيفاً أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في عملية السلام دون التوصل الى إتفاق يتم التفاوض عليه بين الطرفين.

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